Trials of Mana: Video Recensione del remake del classico Square Enix

In occasione del suo 25° anniversario, Trials of Mana si appresta a fare ritorno su PlayStation 4, Nintendo Switch e PC con un remake sfavillante. Come se la cava?

Il gioco originale compie 25 anni, ma è giusto ricordare che l'abbiamo visto dalle nostre parti solamente nell'estate del 2019, quando Nintendo Switch ha accolto all'interno del proprio catalogo la Collection of Mana, una raccolta comprendente i primi tre episodi di Seiken Densetsu. Dopo averlo riscoperto in 16 bit, tra pochi giorni avremo l'opportunità di dedicarci al rifacimento in 3D in Square Enix, che ha lavorato per svecchiare il più possibile il prodotto per presentarlo alle nuove generazioni.

Ce l'ha fatta? Dal punto di vista prettamente grafico, l'operazione può essere considerata tutto sommato riuscita. Tuttavia, ci sono alcuni elementi che tradiscono la vera età della produzione, contribuendo a renderlo un po' obsoleto, specialmente se consideriamo che appena due settimane fa è arrivato sul mercato un certo Final Fantasy 7 Remake...

