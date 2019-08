Trials Rising: annunciato con un trailer il DLC Crash and Sunburn

In occasione della Gamescom 2019, Ubisoft ha ufficialmente annunciato l'arrivo della seconda espansione del folle Trials Rising, l'arcade motociclistico dedicato agli amanti delle acrobazie più spericolate.

Questo nuovo DLC, intitolato Crash and Sunburn, "porterà i giocatori in un viaggio al di sotto dell'equatore per attraversare la foresta pluviale amazzonica, ammirare le rovine Inca, e scoprire l'Antartide, con 37 nuove tracce ambientate in Sud America, Africa, Australia e Antartide. I giocatori possono guidare con stile con il versatile outfit del Jungle Explorer, perfetto per qualsiasi avventura nell'emisfero australe.



Crash & Sunburn offre anche due nuove divertenti moto progettate per mettere alla prova i giocatori: The Turtle e The Alpaca. La prima è dotata di un roll bar che proteggerà il pilota e offrirà ai ciclisti un nuovo modo di guidare. L'Alpaca sfida i giocatori a ripensare completamente la guida della moto con la sconvolgente svolta della trazione anteriore".

Trials Rising Crash and Sunburn sarà pubblicato su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch il 10 settembre al costo di 10,99 euro (il DLC è incluso nell'Expansion Pass, prezzato a 19,99 euro). I nuovi contenuti sono stati presentati in grande stile tramite il trailer che trovate in cima alla notizia. Per ulteriori dettagli, potete consultare la nostra Recensione di Trials Rising.