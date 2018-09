Trials Rising: codici Beta a disposizione per i lettori di Everyeye.it, affrettatevi!

Everyeye.it mette a disposizione della community ben 100 chiavi per accedere alla Beta di Trials Rising, il nuovo episodio della serie Ubisoft in arrivo a febbraio 2019. La fase di test inizierà il 13 settembre su PC e console, ecco come riscattare il codice.

Abbiamo a disposizione un codice unico capace di garantire 100 ingressi per la Beta:

6LHJV7CBT8NP

Il codice dovrà essere riscattato a questo indirizzo, vi basterà effettuare il login con il proprio account Ubisoft, selezionare la voce "Accesso alle versioni Beta", individuare la voce Trials Rising e cliccare su Registrati. Fatto questo vi verrà data l'opportunità di iscrivervi alla Beta oppure di riscattare il codice che trovate qui sopra, inserite la chiave nell'apposito spazio, selezionate la piattaforma di riferimento e attendete qualche minuto per ricevere la conferma della partecipazione alla Beta di Trials Rising.

Come detto sopra, la chiave Beta è unica per tutti e garantisce 100 posti solamente per i lettori più veloci, affrettatevi quindi per avere l'opportunità di provare con mano Trials Rising prima del lancio!

Nota Bene - La Beta di Trials Rising sarà attiva da giovedì 13 settembre, se ricevete un messaggio di errore al momento di riscattare la chiave di accesso provate a inserirla nuovamente avendo cura di copiare correttamente l'intera sequenza di numeri e lettere, tutte in maiuscolo. Se il messaggio persiste, con ogni probabilità tutti gli slot a disposizione sono esauriti.