Trials Rising esce il 12 febbraio 2019, Closed Beta in arrivo il 13 settembre

Ubisoft ha annunciato che Trials Rising sarà disponibile dal 12 febbraio 2019 su PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC. Sarà possibile provare il gioco in anteprima grazie a una Closed Beta in arrivo il 13 settembre.

Oltre all'edizione standard, Trials Rising sarà diponibile nella Gold Edition che include il gioco base e il Season Pass. I preordini digitali per entrambe le versioni comprendono inoltre il "Jungle Rider Pack", con incluso un abito da gorilla per il nostro pilota, e il "Wild West Rider Pack", con incluso un abito da cowboy.

Registrandosi a questo indirizzo, inoltre, è possibile richiedere la partecipazione alla Closed Beta in programma dal 13 al 16 settembre (i cui contenuti sono presentati nel trailer riportato in cima alla notizia). Ricordiamo che Trials Rising sarà disponibile dal 12 febbraio 2019 su PS4, Xbox One, Switch e PC.