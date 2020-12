Trials Rising è gratis su PC: ecco come riscattarlo

Siamo ormai al quarto giorno di regali da parte di Ubisoft, che per la seconda volta ha deciso di donare ai propri fan un altro titolo completo in versione PC: la versione standard di Trials Rising.

Per poter ottenere una copia gratuita del gioco in versione PC dovete innanzitutto essere in possesso di un account Ubisoft Connect. Se siete sprovvisti di questo importante requisito, potete correre a crearne uno semplicemente visitando il sito dell'azienda francese e procedendo con tutti i passaggi relativi alla registrazione. A questo punto non vi resta altro da fare che raggiungere il sito ufficiale della promozione natalizia targata Ubisoft e cliccare sul tasto rosa nella parte bassa dello schermo con su scritto "PC". In questo modo vi verrà chiesto di effettuare l'accesso al vostro profilo Ubisoft Connect e, negli istanti immediatamente successivi, vi apparirà una schermata di conferma dell'avvenuto riscatto del gioco. Per poter scaricare il titolo dovete ora installare il client Ubisoft Connect su PC e cercare il gioco nella Raccolta, così da iniziare il download.

Se prima di aggiungere il gioco alla vostra collezione digitale volete essere sicuri che possa funzionare sul vostro PC, ecco i requisiti di sistema:

Minimi

Richiede un processore e un sistema operativo a 64 bit

Sistema operativo: Windows 7/10 (64 bit)

Processore: Intel Core i5-2400, AMD FX-4100

Memoria: 4 GB di RAM

Scheda video: NVIDIA GeForce GTX 650 Ti oppure AMD Radeon HD 7770

DirectX: Versione 11

Archiviazione: 23 GB di spazio disponibile

Consigliati

Richiede un processore e un sistema operativo a 64 bit

Sistema operativo: Windows 7/10 (64 bit)

Processore: Intel Core i5 3470, AMD FX 6100

Memoria: 8 GB di RAM

Scheda video: NVIDIA GeForce GTX 760 oppure AMD Radeon R9 270X

DirectX: Versione 11

Archiviazione: 23 GB di spazio disponibile

Vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate anche la recensione di Trials Rising.