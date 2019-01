Trials Rising: i livelli creati dagli utenti saranno cross-platform

Un rappresentante di Ubisoft ha confermato ai colleghi di Eurogamer.net la natura cross-platform dei tracciati realizzati dai giocatori di Trials Rising con il poliedrico editor di livelli del funambolico arcade racing di RedLynx.

Per l'occasione, i vertici del colosso videoludico transalpino hanno confezionato un trailer con le citazioni più incisive della stampa di settore che si è cimentata con l'anteprima di Trials Rising e ne ha potuto apprezzare i numerosi elementi di innovazione.

Oltre all'immancabile campagna principale composta da sfide di complessità crescente, l'offerta ludica dell'ultimo atto della serie arcade di RedLynx ci permetterà di affrontare gli altri corridori online su tracciati con otto corsie e di levare il tasso di divertimento offerto dall'esperienza cooperativa inforcando una moto tandem. Anche per quanto riguarda l'editor di livelli assisteremo a diversi miglioramenti: oltre alla funzione cross-platform per i tracciati fan made e alle classifiche condivise tra le diverse piattaforme, avremo modo di consultare delle comode schede informative con annessi video tutorial e potremo utilizzare tutti gli elementi modulari e architettonici provenienti dai mondi digitali degli altri episodi della serie.

Prima di lasciarvi in compagnia dell'Accolade Trailer di Trials Rising, vi rimandiamo alla lettura dell'anteprima a firma di Francesco Fossetti che approfondisce i punti cardine della nuova fatica racing di RedLynx prevista al lancio su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch per il prossimo 26 febbraio.