Trials Rising e Loot Box a pagamento: Ubisoft interviene sulla questione

Sulla pagina Steam di Trials Rising è nata recentemente una polemica relativa alla presenza di Loot Box a pagamento nel gioco, polemica che ha visto intervenire anche l'account di supporto Ubisoft, il quale ha provato a fornire una spiegazione in merito.

"Alcuni giocatori spendono di più nei nostri giochi rispetto ad altri e questo comporta per noi maggiori profitti. Anche così possiamo investire più denaro in nuovi progetti e capire meglio cosa cercano i giocatori. Se questi smettessero di comprare le Loot Box, probabilmente non verrebbero più aggiunte nei giochi in futuro", questa la risposta del profilo Ubi_Warlock che conferma quanto già ribadito in passato anche da altri publisher: Loot Box e acquisti in-app esistono perchè hanno un mercato, con migliaia di giocatori pronti ad investire denaro in questi contenuti.

Del resto, gli ultimi risultati finanziari di Ubisoft hanno testimoniato come il 35% dei guadagni della società nell'ultimo trimestre provengano effettivamente da DLC e microtransazioni, un segmento di business dunque molto redditizio per i publisher.