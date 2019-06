Trials Rising: nella Stagione 2, Motor Mediaval Mayhem, potrete usare un carrello

A pochi minuti dall'inizio della conferenza Ubisoft all'E3 2019, l'azienda francese ha pubblicato un trailer che ha dato il via alla seconda stagione di Trials Rising, intitolata Motor Mediaval Mayhem.

La principale novità di questa stagione è la possibilità di gareggiare a bordo di un carrello della spesa, il che renderà ancor più divertente spostarsi attraverso i difficili e folli tracciati. Ovviamente non mancheranno nuove personalizzazioni per il vostro pilota, una skin esclusiva che vi trasformerà in un samurai dorato (solo per i possessori del pass), un pacchetto di circuiti aggiuntivo e, nel corso dell'estate, l'accesso ad un evento estivo.

La Stagione 2 di Trials Rising è appena iniziata, quindi potete correre sin da ora a scaricare l'aggiornamento gratuito su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch.

Avete già dato un'occhiata al DLC di Trials Rising con i tracciati della Route Sixty-Six? Vi ricordiamo inoltre che tra le novità annunciate alla conferenza Ubisoft c'è lo Story Creator Mode di AC Odyssey, che vi permetterà di creare delle missioni attraverso un editor per poi condividerle con i giocatori di tutto il mondo. Tra gli altri annunci c'è anche la nuova mappa giapponese di Steep, disponibile in maniera gratuita.