Trials Rising: Video Anteprima E3 2018 del nuovo racing game arcade Ubisoft

Dopo l'annuncio ufficiale sul palcoscenico E3 2018 di Ubisoft, abbiamo dato uno sguardo più approfondito a Trials Rising, nuovo capitolo della serie in arrivo a febbraio 2019 su PS4, Xbox One, PC e Nintendo Switch. Vi raccontiamo le nostre prime impressioni sul gioco con una nuova Video Anteprima.

Trials Rising si presenta alla prima prova su strada in ottima forma, lasciando ottime impressioni in attesa del suo debutto. Senza nessuno stravolgimento particolare alle meccaniche di gioco, la formula ludica continua a risultare fresca e divertente, mantenendo inalterati i punti di forza della serie, per quella che si preannuncia un'esperienza di gioco immediata e impegnativa allo stesso tempo.

A parte le aggiunte sul versante multiplayer e le nuove opzioni di personalizzazione, tra le novità più interessanti troviamo senza dubbio Tandem, nuova modalità co-op che richiede a due giocatori di manovrare la stessa moto, con tutte le implicazioni deliranti del caso.

Nell'attesa che Trials Rising faccia il suo debutto su PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch nel corso del 2018, vi lasciamo con la nuova Video Anteprima basata sulla demo mostrata all'E3 2018 di Los Angeles: la trovate in cima alla notizia.