Trials Rising Video Anteprima: ruote bollenti e folli acrobazie nel nuovo gioco Ubisoft

Recentemente abbiamo avuto modo di provare con mano Trials Rising, nuovo capitolo della celebre serie arcade di Ubisoft e RedLynx che è riuscito rapidamente a risvegliare in noi una sincera curiosità.

I tracciati che abbiamo adocchiato sono piccoli capolavori di design: dagli Universal Studios di Los Angeles alla Tour Eiffel di Parigi, passando per il monte Everest e la megalopoli di Singapore. La varietà, a Rising, non mancherà di certo, specialmente se consideriamo che verrà ulteriormente incrementata grazie all'editor dei tracciati, da sempre fonte inesauribile di idee.

La campagna principale è suddivisa in stagioni, ovvero una serie di prove da sbloccare in sequenza che culminano con una sfida all'interno di uno stadio. Se l'avventura sarà lunga e duratura, siamo sicuri che Rising riuscirà a convincere sia i vecchi che i nuovi fan. Tra le novità di questa edizione del gioco figura la Tandem Mode, una modalità cooperativa che si affianca al già rodato multiplayer online e locale. Trovate queste e molte altre informazioni nella Video Anteprima allegata in cima alla notizia e nell'anteprima di Trials Rising curata dal nostro Francesco Fossetti. L'uscita, ricordiamo, è fissata per il 26 febbraio su PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch.