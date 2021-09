Triangle Strategy arriva nel 2022: trailer e data di uscita dal Nintendo Direct

Dopo l'annuncio della data di lancio di Voice Cards: The Isle Dragon Roars, il Nintendo Direct di settembre prosegue con importanti aggiornamenti su di una seconda avventura ruolistica.

Dall'evento digitale, Square Enix aggiorna infatti il pubblico su Project Triangle Strategy, il cui titolo definitivo pare essere divenuto Triangle Strategy. Con un nuovo trailer, che potete visionare direttamente in apertura a questa news, il team di sviluppo guidato da Asano conferma che il JRPG raggiungerà il catalogo di Nintendo Switch in occasione della prossima primavera, con data di lancio fissata per il prossimo 4 marzo 2022.

In aggiunta, Square Enix conferma di aver tenuto in considerazione i feedback offerti dalla community in seguito alla prova della Demo di Project Triangle Strategy. In particolare, gli autori sono intervenuti sulla produzione per modificare il livello di difficoltà e incrementare la leggibilità dell'interfaccia di gioco. Triangle Strategy include inoltre ora ulteriori funzionalità, come la possibilità di rileggere i dialoghi precedenti o di modificare l'inquadratura della telecamera. Infine, il Director Asano e il suo team hanno concentrato la propria attenzione sul fronte della performance, per garantire un'esperienza di gioco più fluida e tempi di caricamento ridotti rispetto a quanto riscontrato dall'utenza Nintendo Switch nel corso della Demo.