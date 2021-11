Triangle Strategy arriva a marzo: nuovo trailer per l'esclusiva Nintendo Switch

Inizialmente conosciuta come "Project Triangle Strategy", la nuova avventura firmata dal game director Asano è stata ormai ufficialmente ribattezzata in Triangle Strategy.

Recuperando lo stile artistico ed estetico di Octopath Traveler, il JRPG propone un comparto grafico che sfrutta il 2D-HD brevettato da Square Enix. Dopo un'assenza di qualche mese dai palcoscenici videoludici, Triangle Strategy torna a mostrarsi al pubblico in un trailer inedito, pubblicato dalla divisione nipponica della software house.

Disponibile direttamente in apertura a questa news, il filmato offre un'utile occasione per dare un nuovo sguardo ai personaggi principali dell'avventura e al mondo di gioco che li attende. Purtroppo, il trailer di Traingle Strategy è per il momento disponibile solamente in lingua giapponese, senza supporto alla lingua inglese. Nonostante ciò, la pubblicazione del JRPG in territorio europeo è già stata confermata da Square Enix, che probabilmente provvederà a rendere disponibili altre versioni linguistiche del filmato nel corso dei prossimi giorni. Ad attenderli, lo ricordiamo, i giocatori troveranno in Triangle Strategy almeno 50 ore di gioco.

In chiusura, ricordiamo che in occasione dell'ultimo Nintendo Direct, il team di Square Enix ha pubblicato un ulteriore trailer di Triangle Strategy. Con il filmato, è stata inoltre annunciata la data di uscita del titolo, fissata per il prossimo 4 marzo 2022, in esclusiva su Nintendo Switch.