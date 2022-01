Triangle Strategy in azione: nuovo story trailer per l'esclusiva Nintendo Switch

Dopo aver confermato la data di uscita di Triangle Strategy, il team di Square Enix consente al pubblico di dare uno sguardo più approfondito al comparto narrativo del suo prossimo JRPG.

Il colosso giapponese ha infatti pubblicato un nuovo story trailer per l'avventura erede di Final Fantasy Tactics, attesa in esclusiva su Nintendo Switch. Disponibile in apertura a questa news, il filmato vede protagonista la giovane Frederica Aesglast. Promessa sposa del protagonista di Triangle Strategy, Serenoa Wolfhort, la nobile non ha scelto liberamente il proprio destino. Divenuta parte di un accordo di natura politica, Frederica si ritroverà suo malgrado coinvolta negli intrighi di corte che coinvolgono molteplici casate, il tutto sullo sfondo di una guerra pronta ad esplodere.

Le decisioni dell'eroina saranno essenziali per plasmare l'evolversi della trama, con il team di sviluppo che ha già confermato che Triangle Strategy proporrà molteplici finali differenti. Nel nuovo trailer pubblicato da Nintendo, i giocatori possono fare conoscenza con gli esponenti principali del casato Aesglast, tra i più potenti e influenti dell'intero reame.



Con il filmato, Nintendo e Square Enix confermano inoltre che Triangle Strategy proporrà un doppiaggio in lingua inglese e giapponese. L'italiano sarà invece supportato in forma testuale e tramite l'implementazione di sottotitoli. Il JRPG sarà disponibile a partire dal prossimo 4 marzo 2022.