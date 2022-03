Triangle Strategy: come guadagnare facilmente Kudos e punti EXP

Essendo un videogioco di ruolo, uno degli aspetti fondamentali di Triangle Strategy è lo sviluppo dei personaggi schierabili in battaglia, legato a stretto giro sia all’equipaggiamento indossato che al livello raggiunto dai membri del party. A tal proposito, ecco come ottenere velocemente Kudos ed EXP, le due risorse principali utili a potenziarsi.

Come guadagnare Kudos in Triangle Strategy

I Kudos non sono altro che una valuta presente nel gioco, indispensabile per acquistare vari tipi di oggetti utili. Tralasciando quelli ottenuti durante lo svolgimento della trama, il metodo più immediato per guadagnare tanti Kudos è quello di affrontare le battaglie in un certo modo. Nello specifico, ecco le azioni che garantiscono un bonus alle entrate.

Attaccare un'unità nemica rimanendo fuori dalla sua portata.

Attaccare un'unità nemica da una posizione elevata.

Attaccare un'unità nemica sfruttandone le debolezze.

Attaccare un'unità nemica con una serie di colpi.

Attaccare un'unità nemica da dietro, alle spalle.

A fronte di tutto questo, durante le fasi iniziali del gioco, Hughette risulta essere il personaggio più indicato per farmare Kudos, trattandosi di un’arciera capace di attaccare mantenendosi costantemente a debita distanza.

Triangle Strategy: come guadagnare EXP

In Triangle Strategy, massimizzare l’esperienza ottenuta in battaglia è altrettanto consigliato, specie tenendo conto delle sfide più avanzate che il titolo ha in serbo per tutti voi. Il metodo più efficiente per farlo, oltre ad applicare i consigli già citati per i Kudos, è quello di non concludere gli scontri in fretta e furia. Risparmiando le unità nemiche capaci di curarsi a ripetizione, ad esempio, è possibile continuare ad infierire su di loro, fino ad accumulare quantità enormi di EXP.

