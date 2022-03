Triangle Strategy è tanto difficile quanto bello: su Switch l'erede di FF Tactics

Ad un anno esatto dalla pubblicazione di Bravely Default, Tomoya Asano e il suo team hanno scritto un’altra importante pagina del gioco di ruolo giapponese con Triangle Strategy, gioco bello e impegnativo in uscita esclusivamente su Nintendo Switch. Scopriamolo assieme!

In sede di recensione il nostro Antonello "Kirito" Bello non ha potuto fare a meno di confermare le ottime impressioni che aveva ricevuto dalla demo qualche settimana fa, scoprendo uno strategico nostalgico, impegnativo e dotato di meccaniche di gioco di grande spessore. Il team di sviluppo giapponese è riuscito ad arricchire una formula ludica già rodata e appagante donando una maggiore valenza strategica al terreno e alle condizioni metereologiche. Di notevole caratura si è rivelata anche la storia, che si dipana lentamente offrendo tanti spunti di riflessione e concedendo ai giocatori ampia libertà di scelta nella costruzione degli sviluppi narrativi.

Triangle Strategy saprà conquistare tutti quelli tra voi che hanno amato classici del genere come Tactics Ogre e Final Fantasy Tactics. Per fortuna, non dovrete attendere troppo tempo prima di poterci giocare: l'uscita è prevista per domani 4 marzo in esclusiva su Nintendo Switch, e nell'attesa potete godervi Recensione e Video Recensione di Triangle Strategy.