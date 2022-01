Triangle Strategy: da Gamelife puoi prenotare la Tactician's Limited Edition

Triangle Strategy esce a marzo su Nintendo Switch, i preordini del gioco sono già aperti da Gamelife e oltre all'edizione standard a prezzo ridotto potete effettuare il preorder della speciale edizione da collezione denominata Tactician's Limited Edition.

Triangle Strategy è in preordine a 55 euro invece di 61 euro, da Gamelife è disponibile anche la Tactician's Limited Edition al prezzo di 120 euro, ma cosa include questa versione a tiratura limitata? Oltre al gioco su cartuccia all'interno della confezione troviamo la custodia Strelbook in metallo, un set di sei dadi, un mazzo di carte e un poster a doppia faccia, il tutto racchiuso in una speciale confezione cartonata che riprende il design del diario di Orlaya.

Questa la sinossi ufficiale del nuovo gioco Square Enix: "immergiti in uno stupendo mondo realizzato in HD-2D e scopri dove ti condurrà il tuo senso della giustizia! Sfrutta a tuo vantaggio i campi di battaglia per assicurarti la vittoria!"

Realizzato dal team autore di Octopath Traveler, Triangle Strategy è uno dei giochi più attesi dai possessori di Nintendo Switch, un gioco di strategia dallo stile rétro che ha tutte le carte in regola per conquistare gli appassionati del genere e fare breccia anche tra i giocatori meno avvezzi a questo tipo di produzioni.