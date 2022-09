Triangle Strategy: il gioco di ruolo tattico esce presto anche su PC

Square Enix ha appena annunciato che il gioco di ruolo tattico a turni Triangle Strategy, già disponibile dallo scorso mese di marzo su Nintendo Switch, arriverà molto presto anche su PC via Steam.

La data di lancio scelta per la versione PC dell'acclamato videogioco è quella del 13 ottobre 2022. Coloro che pre-acquisteranno l'edizione standard o la Deluxe Edition prima della pubblicazione riceveranno uno sconto del 10%.

Per chi non lo sapesse, Triangle Strategy è un gioco di ruolo tattico a turni realizzato con uno stile grafico HD-2D dallo stesso team responsabili di Octopath Traveler e Bravely Default. Il gioco è ambientato nel continente di Nortelia, dove sarete chiamati a decidere il destino di tre regni molto potenti coinvolti in un conflitto: Glenbrook, Aesglast e Sabulos. La storia, ambientata 30 anni dopo la Guerra del Sale e del Ferro, è incentrata sulle avventure del protagonista Serenoa Wolffort e dei suoi fedeli compagni, il suo amico d'infanzia, il principe Roland, la fidanzata, la principessa Frederica Aesglast e l'intendente dei Wolfhort, Benedict. Nel corso della progressione potrete scegliere fra tre filosofie diverse (il pragmatismo, la moralità o la libertà) e oltre 30 personaggi per creare il proprio gruppo ideale. Nell'attesa, potete scoprire maggiori dettagli sul gioco leggendo la nostra recensione di Triangle Strategy per Nintendo Switch.