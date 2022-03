Triangle Strategy non avrà DLC: nuovi dettagli su longevità e livelli di difficoltà

Nel corso dell'ultima sessione di Domande e Risposte tenuta da Square Enix, gli esponenti del team di sviluppo di Triangle Strategy hanno ribadito l'assenza di DLC e fornito delle precisazioni su due importanti aspetti dell'esperienza di gioco offerta dal GDR strategico, ossia la longevità e i livelli di difficoltà.

Ad aprire il valzer di dichiarazioni ci ha pensato Tomoya Asano: il produttore capo di Triangle Strategy ha specificato che il titolo non comprenderà alcun genere di DLC narrativo o contenutistico poiché il gioco è da intendersi come "completo sin dal lancio. E poi, quando finisco un gioco tendo sempre a svilupparne un altro. Se avessi tempo per sviluppare un DLC, piuttosto che spenderlo in espansioni preferisco investirlo nello sviluppo di un nuovo gioco".

Nel corso del Q&A è intervenuto anche il produttore Yasuaki Arai per esporre il punto di vista degli sviluppatori sul livello di difficoltà che i giocatori dovrebbero selezionare per affrontare l'avventura nel migliore dei modi: "Nel gioco ci sarà spazio per una modalità Difficile, ma è pensata solo per coloro che sono davvero alla ricerca di una sfida. Io stesso sono riuscito a completare il gioco solo in modalità Normale". Dello stesso avviso è anche Asano quando afferma che "la modalità Difficile di Triangle Strategy è pensata per i veterani di GDR tattici che sono davvero molto sicuri delle proprie abilità".

Tomoya Asano entra poi nel merito della longevità di Triangle Strategy e sottolinea come "mi ci sono volute all'incirca 30 ore per raggiungere uno dei finali nella mia run di test". La commercializzazione dell'ultimo GDR tattico in salsa 2,5D di Square Enix è prevista per il 4 marzo. Se volete saperne di più sulla nuova esclusiva Nintendo Switch, qui trovate la nostra anteprima di Triangle Strategy.