Triangle Strategy in preordine a 49.98 euro da GameStop per tutto gennaio

Dopo il preordine di Leggende Pokemon Arceus a 98 centesimi con l'usato, GameStop lancia una nuova promozione dedicata ad uno dei giochi più interessanti in arrivo su Nintendo Switch.

Parliamo di Triangle Strategy di Square Enix: "tre nazioni lottano per il controllo di giacimenti di sale e ferro in esaurimento. In Triangle Strategy, un gioco di ruolo tattico di Square Enix per Nintendo Switch, le tue scelte forgeranno le tue convinzioni. Immergiti in uno stupendo mondo realizzato in HD-2D e scopri dove ti condurrà il tuo senso della giustizia!"

Triangle Strategy può essere prenotato a 49.98 euro invece di 60.98 euro, promozione valida online e nei negozi fino al 30 gennaio compreso, salvo esaurimento scorte a seconda delle disponibilità dei singoli negozi. Per approfittare dell'offerta non è necessario portare indietro il proprio usato, il prezzo scontato di 49.98 euro verrà applicato a tutti coloro che effettueranno il preordine del gioco entro la data indicata.

Sviluppato dallo stesso team dell'acclamato Octopath Traveler, il gioco sarà disponibile in esclusiva console su Nintendo Switch dal 4 marzo 2022. Certamente una bella occasione per provare un gioco diverso dal solito e aggiungere alla propria libreria Switch un titolo attesissimo realizzato dagli autori di uno dei giochi più acclamati da pubblico e critica.