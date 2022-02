Triangle Strategy: vi raccontiamo il promettente erede spirituale di Final Fantasy Tactics

L'altro giorno, Square Enix e Artdink hanno approfittato della vetrina mediatica offerta dal Nintendo Direct per mostrare il trailer finale di Triangle Strategy e annunciare l'arrivo di una demo gratis nell'eShop. Con nostro sommo piacere, abbiamo avuto l'opportunità di provare la versione dimostrativa in anteprima, e ora ve la raccontiamo.

Triangle Strategy è un gioco di ruolo tattico prodotto da Tomoya Asano, la stessa mente dietro a Bravely Default e Octopath Traveler. Da quest'ultimo ha mutuato il peculiare e inconfondibile stile grafico in 2D-HD, tuttavia Triangle Strategy percorre il solco tracciato da classici illustri come Final Fantasy Tactics e Tactics Ogre, offrendo battaglie a turni in cui il posizionamento delle unità ricopre un ruolo decisivo e una narrazione che può essere plasmata dalle scelte dei videogiocatori.

Il nostro Antonello "Kirito" Bello ha avuto modo di affrontare in anteprima la Prologue demo gratuita, comprendente i primi tre capitoli della storia, ricevendo ottime sensazioni da un affascinante impianto narrativo, da un sistema di combattimento ben progettato e da intriganti meccanismi di gameplay, come la la capacità di alterare le condizioni climatiche e la conformazione del terreno. Scoprite cosa ha da dire nella sua anteprima di Triangle Strategy e nel video allegato in cima a questa notizia. Già che ci siamo, vi ricordiamo che il gioco verrà lanciato in esclusiva su Nintendo Switch il 4 marzo 2022 e che i progressi conseguiti nella demo potranno essere trasferiti nel titolo completo.