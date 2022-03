Triangle Strategy: la prima recensione del gioco Square Enix è positiva

Il numero 1735 di Famitsu esce domani nelle edicole giapponesi ma grazia ai consueti leak di Ryokutya2089 possiamo scoprire in anticipo le recensioni del prossimo numero della rivista, con tanto di voti. A spiccare è Triangle Strategy, nuova esclusiva Square Enix per Nintendo Switch.

Triangle Strategy si porta a casa un ottimo voto di 35/40, frutto di tre nove e un otto, accoglienza dunque positiva per il gioco. Promossi anche Sol Cresta di PlatinumGames (9/8/8/8 per un totale di 33/40) e SIFU (9/9/9/8 per un punteggio totale di 35/40) mentre non convince particolarmente ELEX 2, con un voto complessivo di 29/40 (8/7/7/7).

Triangle Strategy esce il 4 marzo 2022 in esclusiva su Nintendo Switch, definito come l'erede spirituale di Octopath Traveler e Final Fantasy Tactics, il gioco sfrutta la tecnologia HD 2D di Square Enix per offrire un comparto tecnico in Pixel Art stile 16-bit con asset grafici in alta risoluzione. Uno stile estetico che sembra convincere sia i nuovi giocatori che i nostalgici dell'era SNES.

Recentemente gli sviluppatori hanno confermato che Triangle Strategy non avrà DLC, il gioco sarà completo sin dal lancio e non ci sono piani per introdurre contenuti, gli aggiornamenti si limiteranno quindi a patch correttive e bug fix ma non sono previsti contenuti in-game o espansioni.