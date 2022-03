Triangle Strategy è un successo per Square Enix: già sfiorate le 800.000 copie vendute

A due settimane dal lancio in esclusiva per Nintendo Switch, Triangle Strategy registra già i primi, grandi successi. Square Enix conferma infatti che l'apprezzato RPG strategico ha sfiorato le 800.000 copie vendute in tutto il mondo e si avvia a grandi passi a tagliare il traguardo del milione di unità.

Di queste, specifica il colosso giapponese, 200.000 sono state vendute tra il Giappone e il territorio asiatico: numeri di tutto rispetto e meritati, come testimoniato dalla nostra recensione di Triangle Strategy, dove evidenziamo come l'opera sia di fatto imperdibile per chiunque abbia amato Final Fantasy Tactics o Tactics Ogre. Per celebrare i risultati, inoltre, il designer Naoki Ikushima ha realizzato un nuovo, evocativo artwork come ringraziamento ai fan per il loro supporto.

Considerata la sua uscita ancora molto recente, è lecito attendersi cifre destinate a crescere ulteriormente nei prossimi mesi, magari andando anche oltre il milione di copie. Nonostante gli ottimi risultati, però, difficilmente Square Enix supporterà il gioco a lungo termine: è stato infatti confermato che Triangle Strategy non avrà DLC post lancio, sebbene il gioco base offra comunque una longevità di diverse decine di ore, senza dimenticare la presenza della modalità Difficile pensata per i veterani degli RPG strategici.

Ci state giocando a Triangle Strategy?