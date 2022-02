Triangle Strategy per Switch: il Final Trailer conferma l'arrivo della nuova Demo su eShop

Non potendo assolutamente mancare all'appuntamento con il Nintendo Direct del 9 febbraio, Artdink e Square Enix hanno confermato l'arrivo della nuova Demo di Triangle Strategy sull'eShop di Switch e allietato gli spettatori dello show digitale con il Final Trailer dell'attesissimo GDR tattico.

L'ultimo video confezionato da Square Enix riassume le emozioni da vivere immergendoci in questa dimensione fantasy piena di intrighi di palazzo e intense battaglie da combattere evolvendo le abilità e gli equipaggiamenti del nostro alter-ego e dei suoi compagni d'arme.

Ad accompagnare questo ricco gameplay trailer troviamo, come detto, la conferma dell'arrivo su eShop di una nuova demo con le missioni da affrontare nei primi tre Capitoli della campagna principale. I progressi raggiunti nella versione dimostrativa potranno essere trasferiti nella versione finale del gioco recuperando l'apposito salvataggio.

Come spiegato dagli sviluppatori, ogni azione intrapresa nel Prologo e nei Capitoli successivi della storia produrrà delle conseguenze, sia dirette che nel medio-lungo termine, sui rapporti tra i personaggi e le diverse fazioni con cui entreremo in contatto. Il lancio di Triangle Strategy è previsto per il 4 marzo 2022: fateci sapere con un commento che cosa ne pensate del Final Trailer e se vi cimenterete nelle sfide offerte dalla Demo appena approdata su eShop. Per un approfondimento ulteriore, sulle pagine di Everyeye.it trovate il nostro speciale su GDR tattico Triangle Strategy.