Tribeca Games Showcase 2022: tutti i giochi indie mostrati durante l'evento

Si è appena conclusa l'edizione 2022 del Tribeca Games Showcase, che anche quest'anno ha mostrato una selezione di produzioni indipendenti dallo stile unico sia in termini ludici che artistici.

L'evento, della durata di circa un'ora, si è aperto con il trailer di Thirsty Suitors, un particolare gioco di ruolo prodotto da Annapurna Interactive che promette un gameplay molto variegato e una protagonista, Jala, che non passerà inosservata nel frattempo che si confronta con relazioni umane complicate ed i suoi ex. Si prosegue con The Cub, un'avventura post-apocalittica dove una catastrofe climatica ha distrutto la Terra, e subito dopo è il turno di As Dusk Falls, avventura narrativa dove ogni scelta presa dal giocatore avrà conseguenze significative.

Il Tribeca Games passa a Venba, un originale cooking game narrativo, ed è poi la volta di una nuova presentazione di A Plague Tale Requiem, il nuovo capitolo della serie firmata Asobo Studio atteso per il 2022 su PC, console next-gen e Nintendo Switch via cloud. Arriva poi un ulteriore assaggio di The Delicious Last Course, l'atteso DLC di Cuphead, e di Oxenfree II: Lost Signals, passando subito dopo attraverso Immortality.

Il Tribeca Games Showcase 2022 si chiude quindi con American Arcadia, Puzzle/Platform ambientato in una città retro-futuristica degli anni '70 in cui tutti gli abitanti sono tenuti costantemente sotto controllo attraverso un enorme reality show che coinvolge l'intera Arcadia. E sulle scene del promettente indie firmato Out of the Blue Studios, cala il sipario sull'evento.