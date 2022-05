Tribeca Games Spotlight il 10 giugno: seguite con noi l'evento con il DLC di Cuphead

Torna anche quest'anno il Tribeca Games Festival, un evento dal vivo che si terrà in quel di New York City dall'11 al 19 giugno. I partecipanti avranno modo di provare le demo di alcuni dei videogiochi in arrivo nei prossimi mesi, tra cui A Plague Tale: Requiem e il DLC di Cuphead, Delicious Last Course.

Come dite? Non sarete dalle parti di New York City nelle prossime settimane? Niente paura! Come parte del Summer Game Fest, alle 21:00 di venerdì 10 giugno andrà in onda il Tribeca Games Spotlight, uno showcase digitale che offrirà filmati di gameplay esclusivi e interviste ai creatori dei giochi facenti parte della selezione ufficiale. Oltre ai già citati A Plague Tale: Requiem e il DLC di Cupdead The Delicious Last Course, ci saranno anche American Arcadia, As Dusk Falls, Immortality, Oxenfree II: Lost Signals, The Cub, Thirsty Suitors e Venba.

Un evento da non perdere che siete tutti quanti invitati a seguire assieme alla nostra redazione sul canale Twitch di Everyeye. La nostra ciurma si collegherà in diretta con largo anticipo prima delle 21:00 (comunicheremo l'orario preciso nei prossimi giorni), in questo modo vi terrà compagnia durante l'attesa discutendo dei giochi che verranno mostrati e commentando i rumor che sicuramente fioccheranno.