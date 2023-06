Tribeca Games Spotlight: il riassunto con tutti i giochi, da The Expanse a Stray Gods

Si è appena concluso il Tribeca Games Spotlight, durante il quale i curatori del festival hanno proposto una serie di videogiochi che, a loro modo di vedere, eccellono nei campi dello storytelling, dell'arte e dell'innovazioni.

Lo showcase si è aperto accendendo i riflettori su A Highland Song, un'avventura 2.5D ambientata nelle highlands scozzesi. Sviluppata da Inkle, studio già autore di Heaven’s Vault, 80 Days e Overboard, ha dalla sua un peculiare stile grafico con animazioni realizzate a mano e uno storytelling dinamico. Spazio poi ad una nostra vecchia conoscenza, Goodbye Volcano High, che abbiamo già trattato su queste pagine. Attesa per il 29 agosto 2023, l'avventura disegnata a mano di KO_OP parla d'amore, di cambiamento e della fine di un'era narrando la storia di Fang, una ragazza sopraffatta dal turbinio di emozioni dell'ultimo anno di liceo. Si tratta di un'esperienza molto particolare, che si configura come un ibrido tra un racconto cinematografico, un rhythm game e un'avventura di formazione, con dei personaggi portati a schermo sotto forma di creature antropomorfe.

Successivamente, Rundisc e Focus Entertainment hanno parlato del loro Chants of Sennar, un platform/adventure con rompicapi ispirato dal mito di Babele. In questa singolare esperienza in arrivo il 5 settembre 2023, sarete chiamati ad osservare, ascoltare e decifrare dei linguaggi antichi per appianare le divergenze e le incomprensioni tra i Popoli della Torre, al fine di riunirli una volta e per sempre. Al Tribeca Games Spotlight ha partecipato anche Mezan Studios portando all'attenzione del grande pubblico il suo Nightscape, un'avventura in 2.5D con la passione per le stelle e per le antiche storie arabe. Nei panni dell'astronoma Layla, sarete chiamati ad utilizzare un astrolabio magico, esplorare i misteri della Terra e del cielo, e riportare le stelle al loro posto.

Davvero peculiare anche Stray Gods: The Roleplaying Musical, un gioco che afferma la sua identità di gioco di ruolo musicale fin dal titolo. In un mondo fantasy moderno illustrato a mano, dovete vestire i panni di Grace, una ragazza che ha abbandonato il college e ha ricevuto il potere di una Musa, che dovrà sfruttare per scoprire ciò che è successo a colei che l'ha preceduta. La storia cambia in base alle scelte compiute e vanta la partecipazione di doppiatori come Troy Baker, Laura Bailey e Janina Gavankar. L'uscita è prevista per il 3 agosto 2023.

I riflettori si sono poi spostati su The Expanse: A Telltale Series, nuova avventura narrativa che si pone come un prequel della popolare serie televisiva sci-fi di Amazon TV e della serie di romanzi ai quali è ispirata. Nei panni di Camina Drummer, interpretata da Cara Gee, la stessa attrice apparsa sul piccolo schermo, vi metterete sulle tracce di un tesoro nascosto ai confini della Cintura di Asteroidi (The Belt) a bordo della Artemis. L'avventura prenderà strade diverse in base alle scelte che compirete e verrà pubblicata in cinque episodi, con il primo previsto per il 23 agosto 2023.

Il Tribeca Games Spotlight si è infine congedato mostrando il singolare videogioco di calcio Despelote, che punta ad immergervi nelle strade e nei parchi della città di Quito attraverso gli occhi e le orecchie di Julián, un bambino di otto anni. Gli sviluppatori Julián Cordero e Sebastian Valbuena hanno realizzato un'avventura semi-autobiografica che permette di esplorare liberamente le strade della città ecuadoregna, calciando il pallone a destra e a manca, e interagendo con le persone che l'abitano.

Godetevi la replica del Tribeca Games Spotlight in cima a questa notizia e correte nei commenti per farci sapere qual è il gioco della selezione che reputate più interessante.