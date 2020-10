Tribes of Midgar sbarca su PC e PS5: i Vichinghi affrontano il Ragnarok in trailer!

Una nuova tornata di informazioni ha offerto un quadro più ampio su quella che sarà la futura line up di produzioni pronte a farsi strada sulle console next gen di casa Sony.

Tra le novità, figura la conferma dell'arrivo di Tem Tem su PS5 a dicembre di quest'anno, ma non solo. Il team di Norsfell presenta una nuova avventura norrena, pronta ad avvolgere l'hardware con le sue atmosfere vichinghe. Si tratta di Tribes of Midgar, produzione che vedrà i giocatori fronteggiare nientemeno che il Ragnarok della mitologia norrena. Nel cuore di Midgar, dovremo difendere il nostro villaggio dall'avanzata dei giganti. Nell'insediamento risiede infatti il seme dell'Yggradisil, ultimo baluardo a difesa delle divinità norrene.



Esplorando il mondo di gioco, dovremo raccogliere ogni risorsa utile a rafforzare l'azione di resistenza, nel tentativo di impedire l'avversarsi della profezia sulla fine del mondo. Per adempiere a questa difficile missione, Tribes of Midgar consente agli appassionati di affrontare l'avventura sia in singolo sia in compagnia. Il titolo include infatti una modalità cooperativa fino a 10 giocatori. Per farvi una prima idea delle caratteristiche della produzione, in apertura a questa news trovate un trailer di Tribes of Midgar, atteso su PC e PlayStation 5 nel corso del 2021.



In chiusura, ricordiamo che Sony ha annunciato l'ampliamento della PS Plus Collection per PS5.