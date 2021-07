Tribes of Midgard: The Wolf Saga è la Stagione 1, tutti i dettagli dallo State of Play

Nei primi minuti del nuovo State of Play di Sony abbiamo avuto l'opportunità di tornare ad ammirare in azione Tribes of Midgard, il nuovo action-survival RPG che porrà le basi sull'affascinante mitologia norrena.

Il team di Norsfell ha approfittato dell'occasione per mostrarci i dettegli di The Wolf Saga, così come è intitolata la Stagione 1 del gioco. A partire dalle classi, passando per i nemici e le varie attività che potremo intraprendere in gruppo con i nostri amici (presente la co-op fino a 10 giocatori), gli autori ci spiegano nel dettaglio tutte le caratteristiche del prodotto all'interno del filmato che trovate in cima alla notizia.

"Midgard è assediata da visitatori indesiderati. Creature mitiche, spiriti mortali e bruti giganteschi minacciano di provocare il Ragnarök: la fine del mondo! Sta a te, un potente Einherjar, interrompere i tuoi giorni di festa nel Valhalla e tornare a Midgard. Lì, dovrai diventare l'ultimo vichingo e sopravvivere per salvare il tuo villaggio e il mondo dalla distruzione totale.



Fortunatamente, non devi affrontarlo da solo: la tua tribù (per lo più) impavida di compagni cooperativi ti aiuterà a costruire le difese del villaggio e a trovare tesori attraverso un vasto e bellissimo regno, il tutto mentre il giorno del giudizio si avvicina sempre di più".

Tribes of Midgard sarà disponibile su PC, PS5 e PS4 a partire dal 27 luglio.