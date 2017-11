Lo sviluppatoree il publisherhanno annunciato che l'edizione fisica diperè disponibile a partire da oggi. Con l'occasione è stato pubblicato un nuovo trailer del gioco: lo trovate in cima alla notizia.

L'edizione retail di Tricky Towers non aggiunge nessun contenuto in particolare rispetto alla versione digitale, permettendo comunque ai collezionisti di possedere la versione fisica del gioco. Nessuna notizia, invece, per quanto riguarda la versione Xbox One del titolo, che al momento rimane disponibile soltanto nella versione digitale.

Se volete saperne di più sul gioco, potete dare un'occhiata alla nostra Recensione di Tricky Towers.