Tricky Towers, la versione retail per PS4 è disponibile da oggi in Italia

: La versione retail del gioco di costruzioni di torri(sviluppato da) è ora disponibile per PlayStation 4 in Italia, in vendita in tutti i negozi di videogiochi e grandi catene.

Tricky Towers è il successore spirituale di 99 Bricks: Wizard Academy, un gioco per dispositivi iOS e Android. La versione mobile ha ottenuto una valutazione di 4/5 su Google Play e 4,5/5 su App Store. Tricky Towers è una versione completamente riprogettata con l’aggiunta del multiplayer, creata per utilizzare il controller invece di un’interfaccia touch.



Tricky Towers è un gioco di costruzioni di torri fortemente basato sulla fisica. I giocatori devono impilare alcuni mattoncini che cadono dall’alto per creare una struttura stabile, cercando allo stesso tempo di far cadere le torri degli avversari. A vivacizzare questo frenetico gioco, ci saranno alcune magie, utilizzabili per supportare la propria struttura ma anche per lanciare incantesimi oscuri sui rivali.