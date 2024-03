La trilogia di FF7 Remake sarà esclusiva console PlayStation a vita? Facciamo chiarezza

Nei giorni scorsi il Washington Post ha intervistato Yoshinori Kitase, l'autore dell'articolo commentava alcune dichiarazioni sottolineando come la trilogia di Final Fantasy VII Remake resterà esclusiva PlayStation per sempre. A dare manforte a queste parole, anche le dichiarazioni di Christian Svensson di Sony Interactive Entertainment.

Final Fantasy è uno dei principali franchise PlayStation, dichiara Svensson, ricordando il legame quasi trentennale tra Square Enix a Sony:

"A quei tempi Sony aveva poche IP di sua proprietà e per trovare il suo spazio in un mercato competitivo come quello dei videogiochi, ha lavorato per guadagnare la fiducia dei principali editori terze parti, Square Enix. Questa attenzione per le terze parti è radicata in Sony Interactive Entertainment e si collega a quanto fatto insieme al team di Final Fantasy 7 Remake."

A seguito di queste parole il Washington Post non ha avuto dubbi nel definire la trilogia di Final Fantasy 7 Remake una esclusiva totale per le console PlayStation. In seguito l'articolo è stato aggiornato e l'autore si è scusato dichiarando come questa sia solamente una sua supposizione e ricordando che Square Enix e Sony non hanno mai annunciato nulla riguardo l'esclusiva totale della trilogia.

Ad oggi, Final Fantasy VII Remake è uscito su PS4, PS5 e PC (con la riedizione Intergrade) mentre Final Fantasy 7 Rebirth è esclusiva temporale PS5 per tre mesi. Secondo alcuni rumor Square Enix starebbe sviluppando un porting di Final Fantasy 7 Remake per Nintendo Switch 2, nessuna conferma è giunta da parte dei diretti interessati.