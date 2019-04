Trine 4: The Nightmare Prince si mostra in 11 minuti di gameplay

Dopo il passo falso rappresentato da Trine 3, gli sviluppatori finlandesi di Frozenbyte proveranno a tornare ai fasti dei primi due capitoli della serie platform con il recentemente annunciato Trine 4: The Nightmare Prince.

Tramite le pagine di IGN.com, la software house ci ha mostrato 11 minuti di gameplay tratti dalla versione Alpha di Trine 4, all'interno del quale potremo vivere nuovamente le magiche avventure di Amadeus, Pontius e Zoya, riunitisi per l'occasione. L'esperienza di gioco è realizzata interamente in grafica 2.5D (a differenza dell'ibrido terzo capitolo che includeva sezioni in 3D), e offrirà il maggior quantitativo di contenuti mai visto all'interno del franchise.

I fan della serie possono aspettarsi il ritorno dei puzzle dinamici che metteranno alla prova logica e pazienza dei giocatori, il tutto contestualizzato all'interno delle incantevoli ambientazioni meravigliosamente realizzate dagli sviluppatori a livello tecnico ed artistico. Il titolo permetterà inoltre di formare gruppi di 4 giocatori, e proporrà un combat system completamente rivisitato ed un albero delle abilità notevolmente arricchito.

Lasciandovi alla visione del trailer, che trovate in cima alla notizia, vi ricordiamo che Trine 4: The Nightmare Prince è atteso entro la fine del 2019 su PC, PlayStation 4, Xbox One e Switch (sulla console Nintendo arriverà in primavera anche la collection dei primi tre capitoli della serie). Cosa ve ne pare del nuovo gioco di Frozenbyte?