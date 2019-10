Trine 4: The Nightmare Prince, il nuovo trailer di gameplay mostra armi e abilità

Trine 4: The Nightmare Prince, il platform sviluppato da Frozenbyte e pubblicato da Modus Game, si mostra in un nuovo trailer ufficiale in cui una voce narrante introduce gameplay, armi e abilità dei personaggi.

Al contrario di Trine 3: The Artifacts of Power, sviluppato in 3D, l'ultimo capitolo della serie, Trine 4: The Nightmare Prince, riprende lo stile dei primi due giochi e presenta un'avventura in 2.5D. Il sistema di combattimento sembra essere stato migliorato con armi e abilità nuove che consentiranno di affrontare le boss fight con approcci sempre diversi. Inoltre, durante il viaggio, i giocatori dovranno utilizzare le nuove feature per risolvere puzzle ed enigmi.

Gli sviluppatori hanno riservato un'attenzione particolare al gioco cooperativo: Trine 4 supporterà il classico party composto da tre personaggi ma offrirà una modalità per quattro giocatori con la quale abbinare gli eroi disponibili a proprio piacimento.

Trine 4: The Nightmare Prince uscirà l'8 ottobre su PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC. I pre-order sono già aperti su Steam e GOG. In attesa di mettere le mani sul gioco, avete già visto l'interessante "dietro le quinte" di Trine 4: The Nightmare Prince?