Trine 4: The Nightmare Prince e Trine: Ultimate Collection in uscita l'8 ottobre

Il publisher Modus Games e lo sviluppatore Frozenbyte sono lieti di annunciare che Trine 4: The Nightmare Prince e Trine: Ultimate Collection usciranno l'8 ottobre su PS4, Xbox One, Nintendo Switch e PC. L'annuncio è stato accompagnato da un nuovo trailer che potete vedere in cima alla notizia.

Trine 4: The Nightmare Prince si presenta come il nuovo capitolo della serie, una nuova avventura con grafica e ambienti in 2.5D che omaggia lo stile originale dei primi due capitoli. Gli sviluppatori hanno promesso una grande varietà nelle ambientazioni, sia nella struttura di livelli che nella direzione artistica, con numerosi puzzle da risolvere grazie alle abilità dei vari personaggi giocabili. Tra le altre novità, segnaliamo anche la presenza di un sistema di combattimento ancora più profondo che valorizzerà ulteriormente le boss fight.

Per l'8 ottobre è fissata anche l'uscita di Trine: Ultimate Collection, raccolta che includerà tutti i capitoli della serie compreso il quarto. La Ultimate Collection verrà venduta al prezzo consigliato di 49,99 euro e sarà disponibile su PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC.

Lasciandovi alla visione del nuovo trailer riportato in cima alla notizia, ricordiamo che lo scorso aprile è stato pubblicato un video gameplay di Trine 4 della durata di 11 minuti.