Trine 4: un video ci porta dietro le quinte della lavorazione del gioco

La serie di Trine sta per tornare: l'action platform di Frozenbyte è sempre stato apprezzato per la direzione artistica e gli enigmi che offriva la serie, e Trine 4 sembra che non farà eccezione. Ne hanno parlato gli stessi sviluppatori in un video dietro le quinte.

Nelle prime due uscite, il gioco proponeva una grafica e degli ambienti in 2.5D, mentre nel terzo si è arrivati alla grafica tridimensionale vera e propria, che ha rappresentato una sfida sia economica che dal punto di vista del design per lo studio.

Trine 4 vede invece il ritorno alle radici della saga, per dare un sapore retrò al gioco, che i fan della prima ora dovrebbero gradire particolarmente. Insieme a Trine 4, lo studio è al lavoro anche alla Ultimate Collection del gioco, che conterrà tutti e quattro i titoli della serie, un'ottima opportunità per chi non li ha giocati, di recuperarli.

Nel video, che trovate in apertura di news, il team definisce il gioco "il Trine più completo di sempre", e sembra in effetti che il lavoro per renderlo migliore del Trine 3 che ha lasciato un po' l'amaro in bocca ai fan, sia stato efficace. Che ne pensate? Per approfondire potete anche dare un'occhiata a questo video di gameplay di Trine 4.

Trine 4 arriverà questo autunno su Nintendo Switch, PC, PlayStation 4 e Xbox One.