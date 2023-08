Trine 5: Amadeus, Pontius e Zoya in azione in co-op, aperti i pre-order

Dopo aver assistito all'annuncio di South Park Snow Day, THQ Nordic ci riporta nei fiabeschi scenari di Trine 5 A Clockwork Conspiracy. La serie platform co-op sta per tornare, e in occasione della pubblicazione del nuovo trailer sono stati aperti i pre-order su tutte le piattaforme.

"Qual è la gioia definitiva della vita da giocatore?", ci dice Frozenbyte presentando il nuovo trailer di Trine 5 dedicato alla componente co-op. "Riunirsi sul divano con un gruppo di amici per intraprendere un'esilarante sessione di gioco cooperativo, giusto? Preparati a provare questo brivido con il puzzle platform in arrivo, Trine 5: A Clockwork Conspiracy. Puoi fare squadra con un massimo di tre amici - o anche autisti delle consegne se lo desideri - in questa nuova avventura. Naturalmente, puoi giocare da solo e passare da un eroe all'altro: assumi i ruoli di Amadeus il mago, Zoya la ladra e Pontius il cavaliere, ciascuno dotato di abilità distinte. Insieme, superate tutte le sfide, risolvete enigmi e sconfiggete ogni nemico!".

Con la reputazione infangata, i propri cari in pericolo e i poteri magici a rischio, i tre eroi di Trine dovranno unirsi ancora una volta per respingere un temibile esercito meccanico e riportare la pace e la giustizia nel regno. In Trine 5 visiteremo paesaggi mozzafiato in 2.5D nel capitolo "più ricco e visivamente accattivante" della serie, insieme a un cast completamente nuovo di alleati e nemici.

Trine 5 A Clockwork Conspiracy sarà disponibile su PC (via Steam, Epic Store e GOG) e console PlayStation e Xbox. I pre-order del gioco consentono di risparmiare il 20% sul prezzo di listino: vi rimandiamo alla pagina Steam di Trine 5 per ulteriori approfondimenti e l'eventuale acquisto.