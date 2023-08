Trine 5: un arco elementale e tanta voglia di stupire nel trailer con Zoya

Il sempre più imminente lancio di Trine 5 A Clockwork Conspiracy offre a THQ Nordic l'opportunità di reimmergerci nelle atmosfere fiabesche del prossimo platform adventure targato Frozenbyte per mostrarci un video gameplay interamente dedicato a Zoya la Ladra.

Il nuovo trailer datoci in pasto dalla software house finlandese testimonia la bontà del lavoro svolto dagli artisti digitali per infondere elementi steampunk nell'ormai celebre universo fantasy di Trine. In quest'ottica rientrano gli sforzi profusi da Frozenbyte per evolvere e 'attualizzare' le abilità di chi, interpretando Zoya, dovrà interagire con i mille elementi interattivi dello scenario servendosi di un arco elementale.

I tanti potenziamenti sbloccabili dalla nostra intrepida ladra le consentiranno di sbloccare congegni, colpire nemici e oggetti dalla distanza, interagire con le piattaforme e, ovviamente, aiutare i 'colleghi avventurieri' Pontius e Amadeus, dando vita alle intense sessioni cooperative che hanno fatto la fortuna di questa serie. La commercializzazione di Trine 5 A Clockwork Conspiracy è prevista per il 31 agosto su PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 5 e Xbox Series X|S, con approdo immediato nel catalogo di Xbox e PC Game Pass.

Se volete saperne di più sull'ultima fatica del team Frozenbyte, vi rimandiamo a questo nostro speciale a cura di Giovanni Panzano sui segreti del mondo fantasy di Trine 5 A Clockwork Conspiracy tra maghi, cavalieri e ladri.