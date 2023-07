Trine 5 A Clockwork Conspiracy, ci siamo: l'avventura fiabesca ha una data ufficiale

Sin dall'annuncio ufficiale di Trine 5 A Clockwork Conspiracy, Frozenbyte era stato chiaro da subito: il nuovo episodio della serie sarebbe arrivato nel corso dell'estate 2023 su PC, Nintendo Switch e console PlayStation e Xbox. Adesso gli sviluppatori hanno rivelato esattamente quando la loro opera debutterà sul mercato.

Non si dovrà aspettare a lungo prima di mettere le mani sopra il nuovo Action/Platform: Trine 5 A Clockwork Conspiracy sarà infatti disponibile a partire dal prossimo 31 agosto, perfettamente in linea con la finestra di lancio precedentemente confermata. Per l'occasione il producer THQ Nordic ha anche diffuso un nuovo trailer per Trine 5 totalmente incentrato sulla figura del cavaliere Pontius, uno dei protagonisti principali dell'avventura presente anche in tutti i precedenti giochi della serie.

Il filmato ci offre così un ulteriore assaggio delle meccaniche di gioco, che ancora una volta offriranno il mix di azione, fasi platform e risoluzione di rompicapi che hanno fatto la fortuna di Trine sin dall'esordio del capostipite pubblicato originariamente su PC nel lontano 2009. Mancano dunque ancora poche settimane prima di immergersi nuovamente nelle atmosfere fiabesche ed evventurose del brand targato Frozebyte, pronto a spingersi ancora più lontano con questa nuova iterazione.

In precedenza, intanto, gli sviluppatori hanno rivelato quanto dura Trine 5 A Clockwork Conspiracy, per una longevità che dovrebbe essere in linea con il precedente Trine 4 The Nightmare Prince.