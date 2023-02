Trine 5 esiste e si chiamerà A Clockwork Conspiracy: possibile reveal da un noto leaker

Sembra che la serie di Trine sia pronta a fare il suo ritorno, a quasi quattro anni di distanza dall'esordio di Trine 4 The Nightmare Prince. A rivelarlo è il noto insider billbil-kun attraverso un post sulla propria pagina Twitter.

Il leaker non rivela in verità dettagli particolarmente approfonditi, limitandosi a confermare non solo l'esistenza di Trine 5, ma anche il suo sottotitolo, A Clockwork Conspiracy. Ignote per ora le piattaforme sulle quali il gioco dovrebbe fare il suo debutto (molto presumibilmente le console PlayStation e Xbox attualmente in commercio oltre al PC, ma non è comunque da escludere una versione Switch), oltre ovviamente alla finestra di lancio: rispondendo ad un follower, infatti, billbil-kun conferma di non essere al corrente di quando il nuovo Trine potrebbe fare il suo esordio.

Sebbene billbil-kun si sia rivelato molte volte un leaker in grado di fornire anticipazioni corrette, è in ogni caso ideale attendere conferme ufficiali sull'esistenza di Trine 5 A Clockwork Conspiracy da parte di Frozenbyte, lo studio finlandese dietro la serie. Il precedente capitolo venne pubblicato su PC, PS4, Xbox One e Switch nell'ottobre del 2019, assieme anche ad una collection comprensiva di tutti gli episodi.



La nostra recensione di Trine 4 The Nightmare Prince vi illustra le caratteristiche dell'ultimo episodio, in attesa di scoprire quale sarà la portata e le ambizioni del quinto titolo.