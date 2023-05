Trine 5 sul Game Pass al lancio, ma per gli autori causa una 'saturazione di contenuti'

Lo scorso aprile Trine 5 è stato annunciato ufficialmente e si prepara a riportare in scena l'apprezzata serie Puzzle-Platform nel corso dell'estate 2023. E' inoltre confermato che il nuovo Trine sbarcherà su Xbox Game Pass subito al lancio, anche se gli sviluppatori non ritengono impeccabile il servizio Microsoft.

Nel corso di un'intervista con Segment Next, infatti, Frozenbyte Studios ha spiegato che, pur ritenendo il Game Pass un servizio dal concept interessante, avrebbe come conseguenza negativa di portare ad un'eccessiva saturazione di contenuti.

"Il Game Pass è ovviamente un programma interessante per raggiungere un pubblico di giocatori più vasto, ma come rovescio della medaglia crediamo che contribuisca ad un'eccessiva saturazione di contenuti nello spazio dei giochi rendendo dunque più difficile impegnarsi e godersi i giochi presenti essendoci una scelta così abbondante", spiega Frozenbyte Studios.

Quella del team è in ogni caso un'osservazione su un aspetto specifico del Game Pass: per la software house l'importanza nel riuscire a raggiungere un pubblico ancora più ampio grazie all'abbonamento resta un fattore importante, motivo per cui, appunto, Trine 5 A Clockwork Conspiracy arriverà già al lancio nel servizio, sebbene per ora ancora manchi una data più precisa.

Cosa ne pensate comunque delle parole di Frozenbyte Studios, c'è un fondo di verità in ciò che dicono? Intanto potete leggere la nostra anteprima di Trine 5 A Clockwork Conspiracy, così da scoprire più dettagli sulla nuova avventura in arrivo non solo su PC e console Xbox, ma anche su Nintendo Switch e console PlayStation.