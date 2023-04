Trine 5 è realtà! Trailer d'annuncio per A Clockwork Conspiracy

Lo scorso febbraio era stata rivelata l'esistenza di Trine 5 A Clockwork Conspiracy, ma adesso è ufficiale: Frozenbyte ha alzato il sipario sul nuovo capitolo della sua celebre serie Action/Platform con elementi Rompicapo, giunto alla sua quinta iterazione ufficiale.

Trine 5 A Clockwork Conspiracy si mostra attraverso il suo reveal trailer, che conferma ancora una volta la ladra Zoya, il cavaliere Pontius ed il mago Amadeus come protagonisti principali dell'avventura. Anche in termini di gameplay il gioco promette di far sentire subito a casa i fan, riproponendo le meccaniche Platform e d'azione che hanno fatto la fortuna della serie, condendo il tutto con numerosi enigmi ambientali da risolvere facendo ricorso alle abilità dei nostri personaggi e le caratteristiche dello scenario circostante. Il tutto condito con le tipiche atmosfere fiabesche del brand, che promettono di essere più coinvolgenti che mai.

Nella nostra anteprima di Trine 5 A Clockwork Conspiracy vi abbiamo già potuto parlare a fondo del nuovo gioco targato Frozenbyte, che punta anche ad essere il Trine più longevo mai realizzato fin qui. E c'è già una finestra di lancio: Trine 5 sbarcherà su PC, Nintendo Switch e console PlayStation e Xbox durante l'estate 2023, sebbene per il momento non ci sia una data d'uscita più precisa.

Farete vostro Trine 5 non appena disponibile?