Trinity Fusion abbandona l'early access: la 1.0 e la versione console usciranno presto

A poco più di un anno d distanza da quando i ragazzi di Angry Mob Games hanno svelato il platform roguelite con tre universi paralleli da esplorare, Trinity Fusion, giungono importanti novità per l'approdo del titolo sul mercato PC e console nella sua versione 1.0: Trinity Fusion si appresta ad abbandonare l'early access.

L'informazione, diffusa in via ufficiale nell'arco delle scorse ore, è arrivata con il trailer che annuncia al pubblico l'esistenza di una versione 1.0 di Trinity Fusion, così come della versione Xbox e PlayStation del titolo: dicembre sarà il mese di Trinity Fusion, l'action roguelite metroidvania pronto a fare faville per la fine di un 2023 davvero denso di produzioni videoludiche.

La 1.0 di Trinity Fusion giungerà su PC il 15 dicembre, insieme alla controparte per console del titolo. Si tratta di una notizia fondamentale per i fan di quanto realizzato dallo studio di sviluppo, con un lavoro che ha ricevuto diverse recensioni entusiaste sin dalla fase di gioco in accesso anticipato. Il momento di scoprire con mano il gioco di Angry Mob Games si fa sempre più vicino. Pronti a prendere il controllo del proprio alter ego digitale per salvare il multiverso morente? Il viaggio realizzato dalla software house ha un grande potenziale ludico in grado di intrattenere numerosissimi giocatori.