Trinity Fusion: svelato il platform roguelite con tre universi paralleli da esplorare

Le fucine digitali di Angry Mob Games sfornano il video di annuncio di Trinity Fusion, un platform roguelite a scorrimento ambientato in un multiverso sci-fi e destinato ad approdare su PC e console nel 2023.

Il titolo cala gli appassionati del genere in un'ambientazione cyberpunk per ripercorrere l'odissea di Hitchhiker, una guerriera connessa psichicamente a tre realtà parallele: nel tentativo di ricucire i piani dimensionali, la protagonista dovrà affrontare diverse sfide uniche e acquisire armi, abilità e poteri speciali per proseguire nell'avventura.

Il reveal trailer ci offre un piccolo ma importante assaggio dell'esperienza da vivere nei panni delle versioni parallele di Hitchhiker: esplorando ogni piano dimensionale e completando le sfide specifiche sarà possibile sbloccare le varianti degli equipaggiamenti e dei poteri ottenuti fino a quel momento dalla nostra alter-ego.

Il lancio del titolo è previsto nel 2023 su PC e console, presumibilmente su PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Se amate le avventure sci-fi a scorrimento, vi consigliamo di leggere la nostra recensione di Fist Forged in Shadow Torch, il metroidvania di TiGames disponibile da settembre 2021 su PC e console PlayStation e da agosto su Nintendo Switch.