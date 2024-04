Trinity Trigger, lo sconto è IMPERDIBILE: aiuta Cyan nella sua avventura!

Trinity Trigger per Nintendo Switch ti farà entrare nei panni di Cyan, un giovane nominato Guerriero del Caos dagli dei, che inevitabilmente si ritrova a scontrarsi con il Guerriero dell'Ordine. Vivrai un'epica avventura per sfidare il destino e salvare Trinitia. Approfitta dello sconto del 12% e paga solo 32,76 euro!

Sconfiggi i nemici in solitaria o con gli amici mentre attraversi i dungeon di ciascun Arma, torri realizzate con le armi cadute degli dei.

Dovrai scovare passaggi nascosti esplorando ogni angolo dei diversi biomi di Trinitia. Dovrai anche chiacchierare con gli abitanti del posto per ottenere preziosi indizi e scoprire i segreti ben custoditi nelle foreste, nei deserti, nei campi innevati, e nei tanti scenari suggestivi che ti si porranno davanti.

Selezionare in maniera rapida uno degli otto tipi di armi che hai a disposizione. Ogni nemico ha un punto debole: dovrai trovarlo e sfruttarlo per ottenere la vittoria finale.

Insomma, Trinity Trigger per Nintendo Switch riprende le ambientazioni dei giochi di ruolo anni '90 ma li riadatta alla velocità che oggi richiedono i videogame.

