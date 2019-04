Il trio delle meraviglie colpisce ancora: Pow3r, HAL e Stermy conquistano il Twitch Rivals

Tre cuori, tre teste, tre leggende dell’esport italiano che dimostrano di avere sempre e ancora fame di vittorie. Alessandro “Stermy” Avallone, il fratello Thomas “HAL” Avallone e Giorgio “Pow3r” Calandrelli lasciano nuovamente il segno su Apex Legends, aggiudicandosi l’edizione europea del Twitch Rivals.

Nel nostro caso gli influencer del team italiano sono, in linea con il gioco, vere e proprie leggende della scena nazionale. Stermy è stato campione di Quake, Painkiller, Shootmania e, fuori dal coro precedente degli FPS, anche di FIFA nel lontano 2008. Un’intera carriera dedicata ai tornei competitivi che lo hanno portato a vincere più di 227.000 $. Influenzando anche il fratello Thomas che ha iniziato la propria carriera su Quake Live per poi proseguire su Overwatch e Quake Champions. Infine Pow3r: giocatore professionista di Call of Duty su console, decide di trasferirsi su PC abbandonando il pad per mouse e tastiera. Si dedica prima a Overwatch, poi a Fortnite e allo streaming: un’accoppiata che gli apre le porte dei Fnatic, una delle organizzazioni esport più blasonate al mondo.

Tutti e tre maghi dell’FPS, non potevano non lanciarsi anche su Apex Legends. Dopo aver ottenuto il terzo posto al Twitch Rivals di febbraio, il primo torneo ufficiale del titolo di Respawn Entertainment, e 6.000 $, i tre tenori hanno conquistato la vittoria nel più recente del 2 aprile, vincendo in totale 14.000 $, comprensivi dei bonus derivanti dal premio per il team con più uccisioni, il premio per il maggior danno inflitto e il premio per il maggior numero di vittorie. Tutto questo nonostante le “appena quattro ore di allenamento del giorno prima”. Come se non bastasse Pow3r si è anche portato a casa il titolo di MVP del torneo.