Tripwire sull'onda del successo con Maneater: il gioco ha venduto diverse milioni di copie

L'avventura di Tripwire Interactive che ci porta a vestire i panni di uno squalo è ormai uscita dai radar videoludici ormai da parecchio tempo: l'ultima volta che ve ne abbiamo parlato, infatti, risale al 2021, periodo nel quale è uscito il DLC Truth Quest che espande il GDR Maneater con gli squali. Ma com'è andato finora il sopracitato Maneater?

Secondo le recenti informazioni pubblicate proprio dallo stesso team di sviluppo, possiamo dire: più che bene. Infatti, stando alle stime commerciali rilasciate da non molto tempo, Maneater ha venduto oltre 14 milioni di unità in tutto il mondo. Come specificato dalla software house, si tratta di un dato relativo alle copie piazzate sul mercato sin dal suo lancio, avvenuto nel 2020. Sebbene Maneater sia risultato un simulatore di squalo privo di mordente in sede di recensione, l'avventura di Tripwire Interactive ha raggiunto dei numeri alquanto importanti.

Stessa cosa si può dire anche per altri due franchise giunti sul mercato videoludico: Killing Floor e Rising Storm hanno venduto 30 milioni di copie insieme. Purtroppo, l'informazione di cui sopra non specifica come sono suddivise le unità tra le due IP in questione; ciononostante, anche Killing Floor e Rising Storm possono vantare dalla loro dei numeri alquanto importanti. Voi cosa ne pensate dei dati di mercato relativi a Tripwire Interactive? Non esitate a farcelo sapere qui sotto con un commento.

