Triss Merigold passeggia per le strade di San Marino in un cosplay di The Witcher

L'addio di Henry Cavill alla serie televisiva di The Witcher lascia un grande vuoto nel cuore dei fan, che però verrà riempito da alcune novità molto attese e da una bellissima interpretazione condivisa sui social media dalla cosplayer italiana The Sorceress. Eccola a passeggio tra le evocative stradine di San Marino nei panni di Triss Merigold.

Il porting su console di nuova generazione di The Witcher 3 continua ad aggiornarsi introducendo numerose migliorie e migliorando le prestazioni generali. Continuando a giocare e a leggere i romanzi scritti da Andrzej Sapkowski gli appassionati stanno scoprendo altri segreti su The Witcher. I riflettori sono però puntati sul futuro della serie.

A distanza di un anno dall'annuncio ufficiale ci si aspettano grandi cose da The Witcher 4, che inaugurerà una nuova saga per l'epopea GDR sviluppata da CD Projekt RED. In attesa di novità da parte della software house polacca è un cosplay di Triss Merigold da The Witcher a conquistare l'attenzione.

Natia di Maribor, è una maga divenuta famosa con la nomea di Quattordicesima Vittima della battaglia di Colle Soden, un soprannome ottenuto poiché venne erroneamente contata tra le vittime del combattimento. Specializzata nelle pozioni magiche e nelle arti guaritrici, è grande amica di Yennefer e innamorata di Geralt di Rivia. Si prese anche cura di Ciri facendole da sorella maggiore. Nel cosplay condiviso dall'artista nostrana, ospite di San Marino Comics, la vediamo passeggiare per le strade del centro storico circondato da mura e per le vie acciottolate.