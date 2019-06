Tristi per l'assenza di Reggie? Niente paura, ci sarà Samuel L. Jackson all'E3 2019!

Per la prima volta dopo quindici anni, ci apprestiamo ad assistere ad un'edizione dell'Electronic Entertainment Expo senza Reggie Fils-Aime. L'esecutivo, notevolmente apprezzato dai videogiocatori, ha infatti lasciato la presidenza di Nintendo America lo scorso aprile. Niente paura: a quanto pare, abbiamo già un degno sostituto.

Durante la trasmissione E3 Live, il giornalista e conduttore videoludico Geoff Keighley darà il benvenuto ad un ospite d'eccezione, solitamente non associato al mondo videoludico: stiamo parlando del leggendario Samuel L. Jackson, interprete di una moltitudine di film tra cui Pulp Fiction, The Hateful Eight e diversi episodi del Marvel Cinematic Universe nei panni di Nick Fury.

Jackson interverrà durante la trasmissione per promuovere Shaft, nuova pellicola diretta da Tim Story in uscita quest'anno. Ad aver attirato la nostra attenzione è stato tuttavia il suo video-messaggio di presentazione, nel quale, in compagnia di TSM_Myth, si candida come degno sostituito di Reggie Fils-Aime!

Jackson dice: "Quest'anno all'E3 non ci sarà Reggie di Nintendo, quindi indovina a chi toccherà dare calci nel sedere e annotare un po' di nomi?", palese riferimento alla celebre frase pronunciata dall'ex esecutivo di Nintendo all'E3 2004, "My name is Reggie, i'm about kickin' ass, i'm about takin' names, and we're about makin' games".

Subito dopo, Mith dice: "Immagino che sarai tu?". A quel punto Samuel L. Jackson afferma: "Hai dannatamente ragione ***!"... seguono un paio di improperi. Potete assistere anche voi al divertente scambio di battute nel video promo in calce alla notizia. L'attore salirà sul palco di E3 Live nel corso della giornata di domenica.