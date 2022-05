I trofei di PS1 fanno gola: i giocatori Xbox chiedono gli Achievement per i classici

Con una mossa a sorpresa, Sony ha annunciato che Syphon Filter, uno dei giochi PS1 facenti parte del catalogo di PlayStation Plus Premium, avrà il supporto ai Trofei - Platino compreso! La notizia ha reso felice un'ampia fetta di videogiocatori, i quali saranno ulteriormente invogliati a riscoprire questo classico del passato.

Non è ancora chiaro quanti saranno i giochi classici con il supporto ai Trofei, ma questo primo passo risulta davvero incoraggiante. La notizia non è sfuggita neppure ai videogiocatori della concorrenza, i quali sono accorsi in massa sul web per chiedere a Microsoft l'introduzione degli Achievement nei giochi dell'Xbox originale, disponibili in retrocompatibilità sulle console moderne da un bel po' di tempo. Una richiesta più che lecita, considerato che i PlayStation Studios hanno trovato il modo di aggiungerli persino in un gioco di 23 anni fa che gira in retrocompatibilità via cloud.

Tra i più grandi promotori dell'iniziativa c'è, poco sorprendentemente, Stallion83, uno dei più grandi cacciatori di Achievement della storia di Xbox, il primo a raggiungere quota 2 milioni di punti Gamerscore. Non è l'unico in ogni caso, dal momento che è possibile imbattersi anche in tanti altri messaggi sulla stessa lunghezza d'onda. Il catalogo dei giochi retrocompatibili di Xbox vanta classici del calibro di Star Wars Knights of the Old Republic 1 & 2, Jade Empire, Black, The Elder Scrolls 3: Morrowind, Max Payne, Psychonauts e Dead or Alive, ovvero giochi eccellenti che potrebbero ottenere ulteriore vigore grazie all'aggiunta degli Achievement. Microsoft ascolterà?