Finalmente i Trofei PlayStation arrivano anche su PC: ma come funzionano?

Come annunciato a sorpresa in precedenza, Ghost of Tsushima Director's Cut è il primo gioco PlayStation per PC con il supporto per i Trofei, richiesti a gran voce da anni anche su Personal Computer e finalmente in dirittura di arrivo.

Ghost of Tsushima Director’s Cut è il primo gioco PlayStation per PC ad utilizzare un nuovo overlay che include l'elenco degli amici, i Trofei, le impostazioni e il profilo. Per accedere a questo menu (opzionale) basterà premere SHIFT + F1 sulla tastiera. Sony fa sapere che "Il set di Trofei di Ghost of Tsushima Director’s Cut per PC sarà lo stesso della versione PlayStation 5" e inoltre viene rivelato che "Gli utenti che collegheranno il loro account PlayStation Network e che sbloccheranno i Trofei di Ghost of Tsushima Director’s Cut su PS5 utilizzando lo stesso account, avranno gli stessi trofei sbloccati nella versione PC."

Non solo Trofei comunque perché il gioco supporta anche gli Achievement di Steam e Epic Games Store. Lo sblocco dei Trofei è dunque connesso all'esistenza di un account PlayStation Network, potete utilizzarne uno già attivo o in alternativa crearne uno nuovo gratuitamente, l'account PSN servirà anche per poter giocare il Cross-Play con PS5 nella modalità Leggende e per consultare l'elenco amici.

Al momento non sappiamo se Sony sia interessata a rendere i Trofei compatibili anche con altri giochi PlayStation già usciti su PC come God of War e Horizon Forbidden West, o se i Trofei saranno disponibili solamente per i giochi che usciranno successivamente a Ghost of Tsushima Director's Cut.

